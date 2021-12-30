Bursa Büyükşehir Belediyespor, Brezilyalı voleybolcu Radke'yi transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 32 yaşındaki Brezilyalı pasör Murilo Radke'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye'de Jeopark Kula Belediyespor ve Arkas Spor formalarını giyen 1,98 metre boyundaki Radke ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Radke'nin Bursa'ya gelerek antrenmanlara başladığının aktarıldığı açıklamada, "Son olarak Brezilya ekibi Funvic/Natal'da forma giyen oyuncu, kaptanlığını yaptığı takımıyla FIVB Kulüpler Şampiyonası'nda dördüncülük yaşadı." ifadesine yer verildi.