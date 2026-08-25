Muriqi: Fenerbahçe\'yi Şampiyonlar Ligi\'ne taşımak istiyoruz

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, "Duygusal açıdan bakmamak çok elde değil çünkü Fenerbahçe'yi yaşayan, hisseden herkes aynı şeyi düşünüyordur. Burada duygusallığımızı tecrübe ve kalitemizle kapatıp yarın normal bir maç gibi sahaya çıkıp varımızı yoğumuzu sahada bırakarak; Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde futbolculardan Vedat Muriqi, Teknik Direktör İsmail Kartal ile birlikte Lyon'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak maçı değerlendiren Vedat Muriqi, "Fenerbahçe ve Türk futbolu için yarın çok önemli maça çıkacağız. Konya maçından sonra çok hazırlanma fırsatımız olmadı ama oyuncular olarak hocamızın istediklerini ve taktiklerini ezberlemiş durumdayız. Yarın tecrübemiz ve kalitemizle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Forvet olsam da amacım sadece gol atmak değil. Bunu her zaman söylüyorum. Sahada olduğum sürece her zaman ana hedefim takıma fayda sağlamak oldu. Kıran kırana bir maç olacak. Birebir oynayacağım stoperleri de analiz ediyoruz. İnşallah yarın üstün taraf yine ben olacağım" diye konuştu.

"Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz"

Sezon başı talihsiz bir sakatlık yaşadığını aktaran Vedat, "Önümüzde hazırlık süreci olmadığı için biraz zorlanıyoruz. Maç oynaya oynaya kendi ritmimi bulmuş olacağım. Bunun süresini söylemek doğru olmaz bu tamamen oynayacağımız maçın derecesine süre alacağınız dakikaya göre kendiliğinden oluşacak. Lukaku tecrübeli bir oyuncu. Soyunma odasında da bunu söyledi. Haklı da. Duygusal açıdan bakmamak çok elde değil çünkü Fenerbahçe'yi yaşayan, hisseden herkes aynı şeyi düşünüyordur. Burada duygusallığımızı tecrübe ve kalitemizle kapatıp yarın normal bir maç gibi sahaya çıkıp varımızı yoğumuzu sahada bırakarak; Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.