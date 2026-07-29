Muriqi, Fenerbahçeli Taraftarlarla Buluştu
Vedat Muriqi, Chobani Stadyumu'nda taraftarlarla imza gününde buluştu, büyük ilgi gördü.
FENERBAHÇE'NİN tecrübeli golcüsü Vedat Muriqi, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza günü etkinliğinde Fenerbahçeli taraftarlarla bir araya geldi.
Stadyumun altında bulunan Fenerium mağazasında düzenlenen etkinliğe, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli futbolcu, uzun kuyruklar oluşturan taraftarların forma ve lisanslı ürünlerini imzalarken, fotoğraf isteklerini de kırmadı.
Kaynak: DHA
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