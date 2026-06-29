Muriqi'nin Adalesinde Kısmi Yırtık - Son Dakika
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Muriqi'nin Adalesinde Kısmi Yırtık

Muriqi\'nin Adalesinde Kısmi Yırtık
29.06.2026 17:23
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Fenerbahçe, antrenmanda sakatlanan Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit etti.

Fenerbahçe, bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında Vedat Muriqi'nin hissettiği ağrı nedeniyle çekilen MR sonucunda, sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bugün sabah yapılan antrenmanda sakatlanan Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:

"Bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriqi'nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muriqi'nin Adalesinde Kısmi Yırtık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bengü Yeşilyurt Bengü Yeşilyurt:
    Adalede kısmi yırtık diyorsunuz ama bu ne kadar ciddi bir sakatlık? Sezon başına yetişir mi yetişmez mi belli değil. Doktorlar tam tahlil versin artık 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Çınar Mahmut Çınar:
    Sonuçlar açıklandı ama acaba ne kadar süre ceza yiyecek tam olarak söylenmemiş. Rehabilitasyon süresi kaç hafta olur, geriye dönüş takvimi nedir bunlar da öğrenilse iyi olur değil mi? 0 0 Yanıtla
  • Birsen Çine Birsen Çine:
    Muriqi yine mi ?? Be kardeşim bu adam hep sakatlanıyor ya. Sezon başlamadan başladık şimdiden lol 0 0 Yanıtla
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