Muş Belediyespor, kavgalı maçla ilgili Diyarbakırspor yönetimini suçladı

Muş'ta Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor arasında oynanan karşılaşma, çıkan kavgada 4 futbolcunun yaralanması ve 5 kırmızı kart sebebiyle tatil edildi. Muş Belediyespor yönetimi olaylarla ilgili Diyarbakırspor yönetimini suçladı.

Muş'ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor takımları arasında oynanan maçta, futbolcular arasında çıkan tartışma, yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. 4 futbolcunun yaralanması, biri antrenör 4 futbolcunun kırmızı kart görmesi sonrası hakem maçı tatil etme kararı aldı. Olaylı maçın ardından Muş Belediyespor yönetimi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Diyarbakırspor yönetiminin futbol ahlakına yakışmayan bir tavır sergilediği belirtilen yazılı açıklamada, "Muş Belediye Sporumuzun bugün Diyarbakırspor ile karşılaştığı müsabakada 96'ncı dakikada skoru eşitlemesinin ardından rakip takımın antrenör ve sporcularının durumu hazmedemeyerek sporcularımıza saldırıp, darp etmesi sonrası hakem, Diyarbakırspor antrenörü ve 2 futbolcusuna kırmızı kart vermesi sonrasında arbedeye devam eden ve kalan sürenin tamamlanmasına izin vermeyen Diyarbakırspor'dan dolayı maçı tatil etti. Oyuncularının darp edildiğini iddia ederek 4 sporcumuzun yaralandığı müsabakada mağduru oynamaya çalışan Diyarbakırspor yönetimi, futbol ahlakına yakışmayan bir tavır sergilemiştir. Geçmişten günümüze Diyarbakır halkı ile olan kardeşlik hukukunu bu tür kötü hareketlerle zedelemeye çalışan Diyarbakırspor yönetimini bu tutumundan dolayı esefle kınıyoruz."