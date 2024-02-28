Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nde Karate Kuşak Terfi Töreni Düzenlendi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan karate kurslarına katılan 7-18 yaş aralığındaki 250 karateci, kuşak heyecanı yaşadı.
Muş Spor Salonu'nda düzenlenen "Karate Kuşak Terfi Töreni"nde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün devam eden birçok kursunun olduğunu söyledi.
Karate kursundaki 250 çocuğun kuşak heyecanına şahitlik ettiklerini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:
"Yavrularımıza antrenörlerimiz eşliğinde her kademede kurslar veriyoruz. 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' şiarına inanıyoruz. Çocuklarımızın daha disiplinli, daha sağlıklı yaşaması, zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve sporla bütünleşik hayatlarının olması noktasında tüm ekip arkadaşlarımızla yoğun bir çaba içindeyiz. Özellikle yavrusunu spora götüren velileri gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu manzarayı ilimizde artıracağız. Geçen yıl spor kulüplerine yaklaşık 7,5 milyon lira destek verdik. Bu yılda yardımlarımız devam edecek."
Çocukları yarınlara daha disiplinli, daha paylaşımcı ve ruhen daha sağlam şekilde hazırlamak istediklerini vurgulayan Çakır, "Muş'taki tüm çocuklarımızı sporun bir branşıyla uğraşır hale getireceğiz. Kayak, tekvando, karate, güreş gibi belli başlı sporlarda baskın bir üstünlüğümüz var. Muş'ta ileriye yönelik umut verici derecelerimiz var. İnşallah bunu farklı branşlara da yayacağız." dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, karate sporcularının çok başarı olduğunu belirtti.
Karate branşında yaklaşık 500 sporcunun bulunduğunu anlatan Taşdemir, "Çocuklarımıza ve gençlerimize burada kurslar düzenlemekteyiz. Haftanın 7 günü karate eğitimlerimiz devam ediyor. Sporcular, bu yılın ilk 2 ayında ilimize 53 madalya getirme başarısı gösterdiler. Çeşitli şampiyonalarda başarılarımız mevcut. Buradan milli takıma sporcu göndermek istiyoruz. Karate branşı olarak şu anda çok iyi noktadayız." ifadelerini kullandı.
Kuşak töreni, sporcuların gösteri yapmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Karate Kuşak Terfi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
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Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
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Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
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