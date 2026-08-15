Muş’ta 1. Uluslararası Dama Turnuvası heyecanı sürüyor

Muş'un Hasköy ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Dama Turnuvası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlanırken, 4 ülkeden toplam 116 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Hasköy Kaymakamlığı öncülüğünde, Türk Daması Federasyonu ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Dama Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor. Üç gün sürecek turnuvada ikinci gün karşılaşmaları geride kaldı. Hasköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Muş'tan 16, Irak, İran ve Kuveyt'ten 7, Türkiye'nin farklı illerinden ise 93 olmak üzere toplam 116 sporcu katılıyor. Dama severlerin kıyasıya geçen müsabakalarda rakiplerini geride bırakabilmek için hamlelerini büyük bir dikkatle yaptığı organizasyon, ilçede renkli görüntülere sahne oluyor.

Mahmut Özdemir: "Amacımız gençleri teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak"

Dama sporunun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla uzun yıllardır çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini belirten Türk Daması Federasyonu Başkanı Mahmut Özdemir, "Federasyonumuz 20 yıl önce kuruldu. Biz, federasyonun kurulmasından yaklaşık 5 yıl öncesinden bu yana dama sporunun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi adına turnuvalar düzenliyoruz. 25 yıldır Bursa'da uluslararası dama turnuvası gerçekleştiriyoruz ve bu organizasyonlarımız halen devam ediyor. Son iki yılda Bingöl'ün Genç ilçesinde iki turnuvayı yine uluslararası düzeyde düzenledik. Bu sene de Muş Hasköy Kaymakamlığı ve belediyenin daveti üzerine buraya geldik. Görüşmelerimizi yaptık, turnuvanın altyapısını oluşturduk ve iki gündür burada yarışmamız devam ediyor. Turnuvamız yarın öğlen sona erecek. Dokuz tur üzerinden gerçekleştirdiğimiz organizasyonda yurt dışından 6 yarışmacımız, Türkiye'nin dört bir yanından da sporcularımız olmak üzere toplam 116 yarışmacımız bulunuyor. Sporcularımızın birbirlerine gönülden bağlı olmaları, dostluklar kurmaları ve gittikleri her yerde güzel hatıralar bırakmaları bizim için çok önemli. Dama sporunun özellikle gençlere yayılmasını arzu ediyoruz. Gençlerimizi teknoloji bağımlılığından az da olsa uzaklaştırabilirsek mutlu olacağız. Bu bizim görevimiz. Damayı okullarda yaygınlaştırmak ve gençlere sevdirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Faik Yıldız: "43 senedir bu spordayım, herkese tavsiye ederim"

Turnuvaya İstanbul'dan katılan Faik Yıldız ise, "Muş'ta düzenlenen dama turnuvasına geldim. Aslen Siirtliyim, İstanbul'dan katılıyorum. Yaklaşık 43 senedir dama oynuyorum, çocukluğumdan beri bu sporun içerisindeyim. Bugüne kadar 30'a yakın şampiyonluğum var. Herkese dama oynamayı tavsiye ederim. Çok keyifli ve zevkli bir oyun" şeklinde konuştu.