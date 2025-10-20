Muş Lalezar Spor, Midyat Belediye Spor\'u 3-0\'la Geçti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 5. Grup'ta mücadele eden Muş Lalezar Spor, sezonun ilk iç saha maçında konuk ettiği Midyat Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Rakibine üstünlük kuran Muş ekibi, seti 29-27 kazanarak 1-0 öne geçti. Moral üstünlüğünü eline alan Muş Lalezar Spor, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-16 tamamlayarak mücadeleden 3-0'lık net skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Muş Lalezar Spor Antrenörü Ferzende Emre, seyirci önünde alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu sezon seyircimiz önünde oynadığımız ilk maçtan galip geldik ve bundan dolayı çok mutluyuz. Takımımın sergilediği oyundan son derece memnunum. Geçen sezon play-off oynayan güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. İlk set adeta kıran kıranaydı ve o seti kazanarak maçın sinyalini verdik. Saha içinde biz, saha dışında ise seyircimiz harika bir atmosfer oluşturdu. Seyirci desteğiyle bile maç kazanılabiliyor. Bu nedenle tribünleri dolduran Muş halkına çok teşekkür ediyorum. Şimdiki sezon ve geçmiş dönemlerde yanımızda olan Valimiz Avni Çakır'a, Vali Yardımcımız Cihat Abukan'a ve destek veren herkese de şükranlarımı sunuyorum. Bu galibiyeti mülki idare amirlerimize ve halkımıza armağan ediyoruz" dedi. - MUŞ