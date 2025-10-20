Muş Lalezar Spor, Midyat Belediye Spor'u 3-0'la Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muş Lalezar Spor, Midyat Belediye Spor'u 3-0'la Geçti

Muş Lalezar Spor, Midyat Belediye Spor\'u 3-0\'la Geçti
20.10.2025 10:48  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 5. Grup'ta mücadele eden Muş Lalezar Spor, sezonun ilk iç saha maçında Midyat Belediye Spor'u 3-0 yenerek galibiyetle başladı. Antrenör Ferzende Emre, seyirci desteğiyle önemli bir zafer elde ettiklerini vurguladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 5. Grup'ta mücadele eden Muş Lalezar Spor, sezonun ilk iç saha maçında konuk ettiği Midyat Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Rakibine üstünlük kuran Muş ekibi, seti 29-27 kazanarak 1-0 öne geçti. Moral üstünlüğünü eline alan Muş Lalezar Spor, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-16 tamamlayarak mücadeleden 3-0'lık net skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Muş Lalezar Spor Antrenörü Ferzende Emre, seyirci önünde alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu sezon seyircimiz önünde oynadığımız ilk maçtan galip geldik ve bundan dolayı çok mutluyuz. Takımımın sergilediği oyundan son derece memnunum. Geçen sezon play-off oynayan güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. İlk set adeta kıran kıranaydı ve o seti kazanarak maçın sinyalini verdik. Saha içinde biz, saha dışında ise seyircimiz harika bir atmosfer oluşturdu. Seyirci desteğiyle bile maç kazanılabiliyor. Bu nedenle tribünleri dolduran Muş halkına çok teşekkür ediyorum. Şimdiki sezon ve geçmiş dönemlerde yanımızda olan Valimiz Avni Çakır'a, Vali Yardımcımız Cihat Abukan'a ve destek veren herkese de şükranlarımı sunuyorum. Bu galibiyeti mülki idare amirlerimize ve halkımıza armağan ediyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Yerel Haberler, Etkinlikler, Midyat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş Lalezar Spor, Midyat Belediye Spor'u 3-0'la Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 05:22:26. #7.13#
SON DAKİKA: Muş Lalezar Spor, Midyat Belediye Spor'u 3-0'la Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.