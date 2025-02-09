Muş Şehir Stadyumu Maç İçin Hazır - Son Dakika
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Muş Şehir Stadyumu Maç İçin Hazır

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Muşspor ile Bursaspor arasındaki maç öncesi, stadyumda kar temizleme çalışmaları tamamlandı.

09.02.2025 01:23
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- Muş Şehir Stadyumu maça hazır

MUŞ - Muş Spor Kulübü ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi Muş Şehir Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı.

Hafta başında başlayan ve kenti etkisi altına alan kar yağışı Muş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda kent genelinde kar temizleme çalışmaları sürerken, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ise Muş Şehir Stadyumu'nu oynanacak olan Muşspor-Bursaspor maçına hazırladı. Zeminin bozulmaması için büyük bir gayret sarf eden ekipler, stadyumu hafta sonu oynanacak önemli maça hazır hale getirmek için gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü. Zemini kaplayan karların tamamı temizlenirken maçın oynanacağı saat beklenmeye başladı.

"Çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz"

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yapmış olduğu açıklamada Muşspor'un tüm maçlarını kendi evinde oynaması için gece gündüz demeden stadı hazırladıklarını belirterek "Muşsporumuzun maçlarını oynadığı Muş Şehir Stadyumunda çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda önceki günlerde yağan kar yağışı nedeniyle zeminimiz karla kaplanmıştı. Sahamızın çim zemini bizim için ve takımımız için son derece öneme sahiptir. Bu nedenle zeminimizi koruyacak şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Şehir Stadyumumuzda ağır iş makineleri ile kar temizle yapmak istemiyoruz. Bunun yarardan çok zararı olacaktır. Ağır iş makinesi zemine, çim ve drenaj sistemine ciddi zararlar vereceğinden ağır iş makinelerini kullanmıyoruz. Bunun yerine küçük kar savurma araçları ile çime ve zemine zarar vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda personellerimiz tarafından gece gündüz kar temizleme çalışması gerçekleştirildi. Muşsporumuz ile Bursaspor arasında Pazar günü oynanacak maç öncesi karla kaplanan Şehir Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tamamlanarak Muş Şehir Stadyumumuz hazır hale getirildi. Hafta sonu oynanacak karşılaşmada Muşsporumuza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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