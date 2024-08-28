Muş Şehir Stadyumu Yenilendi

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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yenileme çalışmaları ile şehir stadyumunu yeni sezona hazır hale getirdi.

Muş'un tek profesyonel futbol kulübü olan Muş Spor Kulübü, maçlarını oynadığı şehir stadyumunda sezonun ilk maçına sorunsuz bir şekilde başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Muş Spor Kulübü'nün maçlarını oynayacağı stadyumu yeni sezon öncesi hazır hale getirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, stadyumda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Muş Şehir Stadyumumuz 7 bin taraftar kapasitesine sahiptir. Stadyumumuzda yaz mevsimi boyunca bakım çalışmalarını aksatmadan yaptık. Stadyumumuzun çim bakımlarını son derece önemsiyoruz. Stadımızın zeminin sorunsuz olması için havalandırma, tohumlama ve gübreleme çalışmalarını aksatmadan son derece özen göstererek yaptık. Şehrimizin güzide takımı Muşsporumuz antrenmanlarını stadımızın yanında bulunan çim sahada gerçekleştiriyor. Antrenman sahamızın zeminini de stadyumumuzun zemini gibi son derece kaliteli ve elverişli hale getirdik. Takımımız antrenmanlarını orada yapacak. Böylelikle stadyumumuzun zemininde sadece maçlar oynanacak olması zeminimizin korunmasına önemli katkı sunacak. Bizim bütün emeğimiz, gayretimiz Muşsporumuzun daha iyi daha sağlıklı bir şekilde sezona hazırlanması, maçlarını daha iyi bir zeminde oynamasıdır. Sezona hazırız, stadyumumuzdaki tüm bakımları giderdik. 7 Eylül tarihinde oynanacak olan Muşspor-Kahrmanmaraşspor maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Heyecanlıyız, inşallah 2. Lige doğru yol alıyoruz. Muşsporumuzda da taraftarımızda da heyecan var. Bu havayı geçen sezon yakalamıştık ama nasip olmamıştı. Bu yıl inşallah Muşsporumuz iyi bir sezon geçirecek ve hak ettiği 2. Lige yükselecektir" dedi. - MUŞ