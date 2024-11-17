Muş Spor ve Düzcespor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Muş Spor ve Düzcespor Berabere Kaldı

Muş Spor ve Düzcespor Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Muş Spor, Düzcespor ile 2-2 berabere sonuçlandı. Goller, 24'te ve 60'ta Muş'tan, 80'de ve 90+2'de Düzce'den geldi.

17.11.2024 17:59
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TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında Muş Spor, sahasında karşılaştığı Düzcespor ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Recep Buğra Çetin, H. Sepetçioğlu, Mert Öztürk

Muş Spor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu (Safa Ali Memnun dk. 25), İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Metin Yüksel (Sarp Tenim dk. 81), Tuğkan Kamışoğlu, Cem Çelik, Ahmet Sun, Halil Yılmaz (Emirhan Kayalar dk. 81), Taha Ahmet Balsu (Yakup Alkan dk. 71)

Düzcespor: Muhammet Özkan, Koray Baykara, Abdurrahman Ayhanoğlu, Rıdvan Türker (Kağan Özkan dk. 69), Aykut Civelek, Bilal Şeflek(Sercan Uslu dk. 72), Emre Turan, Ergün Nazlı (Emirhan Yılmaz dk. 46), Mehmet Refik Can (Enescan Özdemir dk. 69), Berkay Ekici, Fatih Gök (Eray Pazar dk. 46)

Goller: Metin Yüksel (dk. 24), Cem Çelik (dk. 60) (Muş Spor), Berkay Ekici (dk. 80), Eray Pazar (dk. 90+2) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Cem Çelik, Taha Ahmet Balsu, Emirhan Kyalar, (Muş Spor), Rıdvan Türker, Koray Baykara, Eray Pazar, Kağan Özkan, Muhammet Özkan (Düzcespor) - MUŞ

Kaynak: İHA

Cem Çelik, Futbol, Yaşam, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş Spor ve Düzcespor Berabere Kaldı - Son Dakika

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