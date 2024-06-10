Muş'ta DSİ Ortaokulu öğrencilerinin sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muş'ta DSİ Ortaokulu öğrencilerinin sergisi açıldı

Muş\'ta DSİ Ortaokulu öğrencilerinin sergisi açıldı

Muş'un Bulanık ilçesindeki DSİ Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı tablo ve resimlerden oluşan sergi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki okulda açıldı. Sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar sergilendi. Açılış töreninde müzik dinletisi ve resim yapma etkinlikleri de gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Okul Müdürü, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.

10.06.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesindeki DSİ Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı tablo ve resimlerden oluşan sergi açıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki okulda açılan sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar beğeniye sunuldu.

Açılış töreninde müzik öğretmeni Özlen Ayşe Küçükdursun ile öğrenciler, koro şeklinde müzik dinletisi sundu, bazı öğrenciler de müzik eşliğinde resim yaptı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Umut Taşkıran da dönem başında başlattıkları değişim ve gelişim çalışmalarının olumlu sonuçlar vereceğine inandıklarını dile getirdi.

Taşkıran, görsel sanatlar öğretmeni Büşra Şahin öncülüğünde hazırlanan eserlerin ilgi gördüğünü aktardı.

Öğrenciler, katılımcılara çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Bulanık, Muş, Sanat, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'ta DSİ Ortaokulu öğrencilerinin sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:38:01. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta DSİ Ortaokulu öğrencilerinin sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement