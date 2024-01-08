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Muş'ta düzenlenen Futbol Aday Hakem Kursuna 118 kişi başvurdu - Son Dakika
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Muş'ta düzenlenen Futbol Aday Hakem Kursuna 118 kişi başvurdu

Muş'ta Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde düzenlenen Futbol Aday Hakem Kursuna 118 kişi başvuruda bulundu. Kursa katılan 33 aday hakem başarı sağladı. Kurs süreci, online içerik paylaşımı, mülakat, yüz yüze eğitim, online teorik sınav, saha uygulaması ve atletik performans testleri şeklinde yürütüldü.

Muş\'ta düzenlenen Futbol Aday Hakem Kursuna 118 kişi başvurdu
08.01.2024 - 17:26,
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Muş'ta 1-7 Ocak tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde kurulan 'Hakem Akademisi' tarafından düzenlenen Futbol Aday Hakem Kursuna 118 kişi başvurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde düzenlenen kursa 118 aday başvuruda bulunurken, 33 hakem adayı başarı sağladı. Aday hakem kurslarında süreç; yenilenen sunumların yer aldığı online içerik paylaşımı, mülakat, yüz yüze eğitim, online teorik sınav, saha uygulaması ve atletik performans testleri şeklinde yürütüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Közü, "Kursumuza 118 kişi başvurdu. Eğitime 34 aday hakem katıldı. 33 aday ise kursu başarılı bir şekilde tamamladı. Mülakat ve yüz yüze kural eğitimlerimiz Muş Şoförler Odası konferans salonunda, saha uygulamamız ve cooper testi ise 1071 Spor Kompleksi atletizm pistinde yapıldı" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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