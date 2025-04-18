Muş'ta Geleceğin Futbolcuları Yetişiyor - Son Dakika
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Spor

Muş'ta Geleceğin Futbolcuları Yetişiyor

Muş\'ta Geleceğin Futbolcuları Yetişiyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç yetenekler için futbol kursları düzenliyor.

18.04.2025 17:44
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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen futbol antrenmanlarında geleceğin yetenekleri yetişiyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen futbol kursları, yoğun ilgi ile devam ediyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde sürdürülen antrenmanlar, genç yeteneklerin keşfedilmesine ve gelişimlerine katkı sunuyor. Genç yeteneklere fırsatlar sunarak, futbolu ve sporu daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini ifade eden Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, detaylı bilgi ve başvuru için gençlerin il müdürlüğüne başvurabileceklerini hatırlatarak, "Gençlerimizin spora olan ilgisi ve bu ilgiyi geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde düzenlediğimiz futbol kurslarına gençlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu kurslar, genç yeteneklerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sunmanın yanı sıra onları sosyal ve kültürel anlamda da desteklemeyi hedefliyoruz. Alanında uzman antrenörlerimizin rehberliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanıyoruz. Bu doğrultuda gençlerimize imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Gelecekte burada yetişen sporcularımızın, ulusal ve uluslararası platformlarda başarılar elde edeceğine olan inancımız tam. Kurslarımıza katılım sağlayan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

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Kaynak: İHA

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