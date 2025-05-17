Muş\'ta Gençlik Bayramı Coşkusu

Muşta, 9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla coşkulu bir doğa yürüyüşü ve gençlik şenliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ve Muş Valisi Avni Çakır, kurum amirleri ve bin 500 genç ile birlikte Tarihi Murat Köprüsü çevresinden başlayarak Sultan Alparslan Parkı'na kadar doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluştu. Yürüyüş sonrası Kitap Kafe önünde toplanan gençler müzik eşliğinde halay çekerek bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Günün devamında ise kano, zipline, oryantiring parkuru ve çeşitli sportif aktivitelerle gençler hem eğlendi hem de fiziksel becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Gençlik haftası etkinlikleri çerçevesinde bin 500 kişiyle yürüyüş yaptıklarını belirten Vali Çakır, "Muş'ta Sultan Alparslan parkındayız. Doğu'nun belki de en gözde mesire alanlarından bir tanesindeyiz. Burası hem tarihi bir alan hem de günü birlik ziyaretçiler açısından güzel bir alan. Yaklaşık bin 500 gencimizle beraber gençlik haftası etkinliği kapsamında güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Akabinde de bir takım sportif faaliyetler yapıldı. Müzik eşliğinde halaylar çekildi. Şenlik havasında güzel bir gün geçiriyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim" dedi.

Dün akşam da çok coşkulu bir kalabalıkla güzel bir gençlik yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade Çakır, "Gençliğimizin gücümüz olduğunun farkındayız ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla güzel bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Muş'ta eğitimde, sporda, sanatta gerçekten de her geçen gün ivmesini hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkartıyoruz. Bu anlamda hem sportif alanda başarılarımız var. Muş'ta gençlerimizi geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlıyoruz. Gücümüzün onlar olduğunun farkındayız. Onların ne kadar nitelikli donanımı yetiştirirsek ne kadar geleneklerimize, göreneklerimizle uygun bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşlara ekmek arası köfte dağıttı, Kızılay ekipleri ise ikramda bulundu.

Etkinliğe, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcıları Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, kurum amirleri, gençler ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ