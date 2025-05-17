Muş'ta Gençlik Şöleni Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muş'ta Gençlik Şöleni Coşkusu

Muş'ta 19 Mayıs Gençlik Bayramı doğa yürüyüşü ve etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

17.05.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Muş'ta gençlik şöleni: Doğa yürüyüşü ve etkinliklerle 19 Mayıs kutlandı

MUŞ - Muşta, 9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla coşkulu bir doğa yürüyüşü ve gençlik şenliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ve Muş Valisi Avni Çakır, kurum amirleri ve bin 500 genç ile birlikte Tarihi Murat Köprüsü çevresinden başlayarak Sultan Alparslan Parkı'na kadar doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluştu. Yürüyüş sonrası Kitap Kafe önünde toplanan gençler müzik eşliğinde halay çekerek bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Günün devamında ise kano, zipline, oryantiring parkuru ve çeşitli sportif aktivitelerle gençler hem eğlendi hem de fiziksel becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Gençlik haftası etkinlikleri çerçevesinde bin 500 kişiyle yürüyüş yaptıklarını belirten Vali Çakır, "Muş'ta Sultan Alparslan parkındayız. Doğu'nun belki de en gözde mesire alanlarından bir tanesindeyiz. Burası hem tarihi bir alan hem de günü birlik ziyaretçiler açısından güzel bir alan. Yaklaşık bin 500 gencimizle beraber gençlik haftası etkinliği kapsamında güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Akabinde de bir takım sportif faaliyetler yapıldı. Müzik eşliğinde halaylar çekildi. Şenlik havasında güzel bir gün geçiriyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim" dedi.

Dün akşam da çok coşkulu bir kalabalıkla güzel bir gençlik yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade Çakır, "Gençliğimizin gücümüz olduğunun farkındayız ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla güzel bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Muş'ta eğitimde, sporda, sanatta gerçekten de her geçen gün ivmesini hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkartıyoruz. Bu anlamda hem sportif alanda başarılarımız var. Muş'ta gençlerimizi geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlıyoruz. Gücümüzün onlar olduğunun farkındayız. Onların ne kadar nitelikli donanımı yetiştirirsek ne kadar geleneklerimize, göreneklerimizle uygun bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşlara ekmek arası köfte dağıttı, Kızılay ekipleri ise ikramda bulundu.

Etkinliğe, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcıları Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, kurum amirleri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Sultan Alparslan, Yerel Haberler, Etkinlikler, Gençlik, Yaşam, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'ta Gençlik Şöleni Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

18:07
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
00:08
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
23:39
İstanbul’da barış zirvesi Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
İstanbul'da barış zirvesi! Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
23:22
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
23:01
BM’den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:36
Trump, Orta Doğu’daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 18:52:05. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Gençlik Şöleni Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.