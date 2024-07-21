Muş'ta kayak sporcuları kışa hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Muş'ta kayak sporcuları kışa hazırlanıyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kayak takımı sporcuları, kavurucu sıcak altında antrenmanlarını sürdürerek kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını yapıyor. Sporcular, asfaltta tekerlekli kayak kullanarak zorlu parkurlarda güç depoluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, sporcuların yaz dönemini iyi değerlendirdiklerini ve kışa daha dinç ve güçlü bir şekilde hazırlanmayı hedeflediklerini belirtti.

21.07.2024 11:19
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Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına devam ediyor. Antrenörleri eşliğinde asfaltta tekerlekli kayak kullanan sporcular, kışın düzenlenecek yarışmalar için zorlu parkurlarda güç depoluyor.

Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanı 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

"Amacımız güçlü şekilde kışa hazırlanmak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, farklı branşlarda birçok sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Her yıl müsabakalarda önemli dereceler elde eden sporcuların yazın da boş durmadığını anlatan Taşdemir, "Muş'ta bu yıl kayak sezonu kısa sürdü. Buna rağmen, o süreci çok iyi değerlendirerek 20 madalya aldık. Türkiye'nin farklı illerinden düzenlenen kayaklı koşularda, Türkiye yarışmalarında dereceler elde ettik. Türkiye şampiyonu olduk." dedi.

Uluslararası birçok müsabakada da derece elde ettiklerini hatırlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Yazı iyi değerlendiriyoruz. 80 sporcularımızla antrenmanlarımızı asfaltta sürdürmekteyiz. Sporcularımız kavurucu sıcaklara rağmen yoğun antrenman yapmakta. Boş bir vakit bırakmıyoruz. Amacımız daha dinç ve güçlü şekilde sporcularımızı kışa hazırlamak. Gençlerimiz ülkemizin bayrağını daha nice zamanlarda göndere çektireceklerinden hiç şüphemiz yok."

Kayaklı Koşu Antrenörü Süleyman Yıldırım da "Sporcularımız kilometrelerce koşuyor. Çalışma yaptığımız asfalt antrenman için elverişli. Amacımız Türkiye şampiyonu olmak ve milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak." diye konuştu.

Sporculardan Esmanur Olca ise "Bir yıldır kayaklı koşu yapıyorum. Hedefim milli sporcu olmak. Onun için burada çalışıyoruz. Kavurucu bir sıcaklık var. Yine de antrenmanlara geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muş'ta kayak sporcuları kışa hazırlanıyor - Son Dakika

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