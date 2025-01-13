Muş'ta Spor Tesisleri Yenileniyor - Son Dakika
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Muş'ta Spor Tesisleri Yenileniyor

Muş\'ta Spor Tesisleri Yenileniyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme havuzu ve spor salonunu modernleştiriyor.

13.01.2025 15:10
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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlere modern ve konforlu spor alanları sunmak için yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonu yapılan yenileme çalışmaları ile daha modern bir görünüme kavuştu. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlere daha konforlu ve nezih alanlarda hizmet vermek için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamında yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunda çeşitli yenileme çalışmaları yapıldı. Tesislerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, tesis sorumlularından bilgi aldı.

Yapılan çalışmaları tesis sorumluları ile birlikte inceleyen Müdür Taşdemir, bu tür çalışmaların tüm tesislerde yapıldığına dikkat çekerek, "Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak il genelinde bulunan tüm tesislerimizde yenileme ve güzelleştirme çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda spor salonlarımızda, gençlik merkezlerimizde eskiyen ve kötü görüntü oluşturan tüm alanlarda yenileme ve güzelleştirme çalışmaları yapıyoruz. Yapılan çalışmalardan bir tanesi de müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Her gün binlerce çocuk, genç ve vatandaşımız tarafından kullanılan her iki tesisimizde düzenleme çalışmaları yaptık. Daha fazla çocuk ve gencimizi spora yönlendirmek için aynı zamanda ailelerimizin de işini kolaylaştırmak amacı ile spor salonumuzda yaptığımız düzenleme ile çocuklarını herhangi bir spor branşına yazdırmak isteyen aileler bundan sonra salonumuza gelerek tek noktadan hem antrenörlerimizle görüşme imkanı bulacak hem de istedikleri bir spor branşına kayıt yaptırabilecekler. Yapılan tüm çalışmalar tesislerimizden faydalanan gençlerimizin rahatı ve konforu için yapılıyor. Tüm tesislerimizin gençlerimiz için modern bir görünüme kavuşması için bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Muş Valimiz Avni Çakır'a teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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