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Musa Nizam: "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir" - Son Dakika

Musa Nizam: "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir"

25.11.2021 00:58
Musa Nizam: "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir"

Kocaelisporlu futbolcu Musa Nizam, Kocaelispor'un her zaman bir hedefi olduğunu vurgulayarak, "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir" dedi.

Kocaelisporlu futbolcu Musa Nizam, Kocaelispor'un her zaman bir hedefi olduğunu vurgulayarak, "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir" dedi. Kenyalı futbolcu Emolo ise Bendırmaspor mağlubiyetinin kendileri için uyanış maçı olacağını söyledi.

Hafta sonu oynayacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdüren Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor'da tecrübeli savunmacı Musa Nizam ve deneyimli orta saha oyuncusu Johanna Omolo açıklamalarda bulundu.

Bandırma deplasmanında kaybedilen 3 puanı değerlendiren Musa Nizam, "Böyle olmasını istemezdik, iyi konsantre olamadık. Maçın başlarında aslında fena durmadık. Deplasman takımı olarak iyi durduğumuzu düşünüyorum ama Bandırmaspor da bu ligin önemli takımlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Gol yedikten sonra ve Dino'nun da çıkmasıyla bocaladık, demoralize olduk. Bu hafta Bandırmaspor daha motive bir maç oynadı ve neticesinde de galip geldiler. Biz de bu maçtan ders çıkaracağız. Çünkü bizim için her maç final maçı. Daha önce dörtte dört yaptığımız bir seri vardı, yine inşallah yaparız. Menemenspor maçı inşallah bizim için çıkış maçı olur" dedi.

"Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir"

Kocaelispor kulübü'nün her maçı kazanmak için mücadele edeceğinin ve her maçın final niteliğinde olduğunun altını çizen Nizam, "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir. En kötüsü de yenilmemek içindir. Bu kulübün hep bir hedefi vardır. Bunun için de biz, en azından devre arasına kadar en fazla puanı almak istiyoruz. Tabii ki lig çıkmak istiyoruz ama gerçekçi de olmak lazım. Devre arasına kadar alabileceğimiz en iyi puanı alıp sonrasına bakarız diye düşünüyorum. Her futbolcu gibi Dino da bizim için çok önemli bir oyuncu. İnşallah en kısa zamanda sahalara döner. Onun da yokluğunu aratmayacak oyuncularımız var. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İnşallah o da bir an önce iyileşir, aramıza döner" şeklinde konuştu.

Omolo: "Ayağa kalkmasını bileceğiz"

Kenyalı orta saha oyuncusu Johanna Omolo ise, Bandırmaspor karşısında alınan mağlubiyetin bir uyanış maçı olabileceğine değinirken, "Aslında maça iyi başlamıştık. Birkaç tane gol pozisyonu yakalama şansımız da oldu ama tabii rakip de pozisyonlara girdi. Onlar girdiği pozisyonları değerlendirdiler. İyi bir rakiple karşılaştık. Konum olarak da ligde iyi bir yerdeler. Bizim için de almamız gereken bir maçtı ama rakibimizin bizden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. O maç bizim konsantrasyonumuzu artırmak için bir uyanma maçı da olabilir. Bu tür mağlubiyetlerden sonra haftaya başlamak kolay değildir. Biz ayağa kalkmasını bileceğiz. Genç ve çok koşan bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Odak noktam takımda kalmak, Süper Lig'e çıkmaya yardım etmek"

Mutsuz olduğu ve gitmek istediği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Omolo, "Sosyal medya herkesin kendini ifade etmeye çalıştığı bir platform zaten. Herkes istediğini de yazabiliyor. Tabii taraftarların da böyle bir hakkı var ama ben bu tür yorumları pek okumuyorum. Sosyal medyayı fazla takip etmiyorum. Benim odak noktam takımda kalmak, takımın hedefi olan Süper Lig'e çıkmaya yardım etmek. Mutsuz olduğum yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

Tecrübeli oyuncu, geçen sezonki Erzurumspor performansı ile bu sezonki Kocaelispor performansı arasındaki farkı ise, "Burada fazla oynama şansı yakalayamadım. Bu da normal bir durumdur ki futbolcular fazla süre alamazlarsa performanslarını üst seviyeye çekemezler. Geçen sezon Erzurum'da çok maç oynadım. O yüzden de zirve performansıma ulaşmıştım ama burada zaman bulduğumda, hocamız şans verdiğinde, oynamaya başladığımda performansımı yükselteceğimi düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi. - KOCAELİ

Bandırmaspor, Musa Nizam, Spor Toto, Körfez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Musa Nizam: 'Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Musa Nizam: "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir" - Son Dakika
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