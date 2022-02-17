Diz bağlarından geçirdiği sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, takımla çalışmalara başladı. Uruguaylı eldivenin formasına ne zaman kavuşacağı merak edilirken, sarı-kırmızılıların sağlık ekibinden iyi haber geldi.
Ntvspor'un haberine göre, Demir Grup Sivasspor maçında geçirdiği sakatlığın ardından yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Fernando Muslera'nın Mart ayında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarına yetişmeyi hedefleniyor.
Son Dakika › Spor › Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih - Son Dakika Spor