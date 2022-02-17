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Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih - Son Dakika

Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih

17.02.2022 18:11

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalara çıkamayan Fernando Muslera'nın forma giyeceği tarih belli olmaya başladı. Aslan'ın Uruguaylı kaleciyi, Mart ayında oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu maçına yetiştirmek istediği öğrenildi.

Diz bağlarından geçirdiği sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, takımla çalışmalara başladı. Uruguaylı eldivenin formasına ne zaman kavuşacağı merak edilirken, sarı-kırmızılıların sağlık ekibinden iyi haber geldi.

Muslera sahalara ne zaman dönüyor? İşte Uruguaylı eldivenin formasına kavuşacağı tarih

3 AY TAKIMDAN AYRI KALDI

Ntvspor'un haberine göre, Demir Grup Sivasspor maçında geçirdiği sakatlığın ardından yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Fernando Muslera'nın Mart ayında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarına yetişmeyi hedefleniyor.

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Muslera, Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih - Son Dakika
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