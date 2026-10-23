Muslera üç penaltı kurtardı, Estudiantes Flamengo'yu 3-2 eleyip finale çıktı

Muslera üç penaltı kurtardı, Estudiantes Flamengo'yu 3-2 eleyip finale çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Libertadores Kupası yarı final rövanşında Estudiantes, Flamengo'yu penaltı atışları sonucu 3-2 eleyerek finale yükseldi. Uruguaylı kaleci Muslera üç penaltıyı kurtardı; Estudiantes 28 Kasım'da Montevideo'da Palmeiras'la final oynayacak.
Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın seri penaltı atışlarında 3 kurtarışa imza attığı maçta kalesini koruduğu Estudiantes, Libertadores Kupası'nda finale yükseldi.
Estudiantes ve Flamengo takımları, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Baltasar Rodriguez'in kırmızı kart görmesiyle Estudiantes'in 10 kişi kaldığı bu mücadelenin de golsüz tamamlanmasının ardından penaltı atışlarına geçildi.
Seri atışlarda Brezilya ekibinden Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique'nin penaltılarında gole izin vermeyen 40 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Arjantin temsilcisinin rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak finale çıkmasında önemli rol oynadı.
Estudiantes, 28 Kasım'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'da oynanacak finalde Brezilya'nın Palmeiras takımıyla karşılaşacak.
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