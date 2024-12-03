Muşlu Atletler Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muşlu Atletler Türkiye'yi Temsil Edecek

Muşlu Atletler Türkiye\'yi Temsil Edecek

Muş'ta, Avrupa Kros Şampiyonası için hazırlanan milli atletler, zorlu hava şartlarına rağmen antrenman yapıyor.

03.12.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanan milli atletler, çalışmalarını soğuk havaya rağmen sürdürüyor.

Muş 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde soğuk havaya rağmen 8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek olan Atletizm Avrupa Kros Şampiyonası hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde uzman antrenörlerin gözetiminde çalışmalarını sürdüren sporcular soğuk havaya rağmen hazırlıklarına devam ederek Avrupa şampiyonasında derece hedefliyor.

Uzman antrenörler eşliğinde çalışan Milli Atlet Derya Kunur ve Elif Akçiçek, zorlu hava şartlarına rağmen performanslarını artırmak için yoğun çaba göstererek hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık 15 yıldır atletizm antrenörlüğü yapan Naim Koçlardan, "İlimize birçok milli sporcu ve Türkiye şampiyonu kazandırdık. Şu an soğuk havalara rağmen, eksi 10 dereceyi bulan zorlu şartlarda çocuklarla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz kasım ayında Antalya'da Avrupa Kros Milli Takım Seçmeleri yapıldı. Bu yarışmada iki sporcumuz milli takıma girmeyi başardı. Genç kadınlarda Elif Akçiçek, büyük kadınlarda ise Derya Kunur seçilerek milli takım listesine yazıldı. 8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda hem bizleri hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyoruz. Tüm zorlu şartlara rağmen herhangi bir mazeret üretmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah ülkemize büyük başarılarla dönüp bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Genç kadınlarda koşacak olan Milli Sporcu Elif Akçiçek ise " Varto'da yaşıyorum ve dört yıldır atletizmle ilgileniyorum. 8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek U20 Avrupa Şampiyonası'nda koşacağım. Orada, ilimi ve ilkelerimi yeni bir şekilde temsil etmek istiyorum. Soğuk hava ve çamurlu zeminlere rağmen, kalbimizi küçültmeden kararlılıkla antrenman yapıyoruz. Zorlu şartlar altında bu şampiyonada yer almak benim için büyük bir gurur kaynağı olacak" şeklinde konuştu.

Muş'un Altınova beldesinde yaşayan Milli Sporcu Derya Kunur da, "12 yıldır spor yapıyorum. 8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek şampiyonaya katılmaya hak kazandım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için Muş'taki zorlu kış şartlarında, çamurlu ve yağmurlu havalarda antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen antrenmanlarımızı kararlılıkla tamamladık. 4 Aralık'ta kampa katılacağız ve hazırlıklarımızı orada sürdüreceğiz. İnşallah 8 Aralık'ta güzel bir sonuç elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Milli Takım, Atletizm, Antalya, Türkiye, Aralık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muşlu Atletler Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 17:00:36. #1.13#
SON DAKİKA: Muşlu Atletler Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.