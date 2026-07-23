Muşspor Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
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Muşspor Altyapısını Güçlendiriyor

Muşspor Altyapısını Güçlendiriyor
23.07.2026 16:29
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Muşspor, Akademi Ligleri için bin sporcunun katıldığı seçmelerle geleceğin futbolcularını belirliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Akademi Ligleri'nde ilk kez tüm yaş kategorilerinde mücadele edecek olan Muşspor, yaklaşık bin sporcunun katıldığı altyapı seçmeleriyle geleceğin futbolcularını belirliyor.

Yeni sezonda TFF Akademi Ligleri'nde U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde yer alacak olan Muşspor, altyapı çalışmalarına hız verdi. İki etap halinde düzenlenen seçmelere yaklaşık bin genç futbolcu katılırken, kulüp altyapısını güçlendirecek isimleri belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Kulübün altyapı yapılanmasının koordinatörlüğüne, uzun yıllar Muşspor formasını terleten Selami Yatçi getirildi. Teknik ekipte ise Alparslan Has, Mehmet Kaya, Şirin Altun, Mehmet Abbas Bakış, Mehmet Kansu ve Harun Yılmaz görev alıyor. Muş'un yanı sıra Bitlis, Tatvan, Diyarbakır, Bursa ve farklı illerden gelen futbolcuların katıldığı seçmeler iki aşamada gerçekleştirildi. İlk değerlendirmeleri geçen adaylar ikinci etapta yeniden gözlem altına alınırken, oluşturulacak yaş gruplarının kadroları da netleşmeye başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Altyapı Koordinatörü Selami Yatçi, geçen sezon U14 ve U15 kategorileriyle başlattıkları yapılanmayı bu yıl U16, U17 ve U19 yaş gruplarını da kapsayacak şekilde genişlettiklerini söyledi. Yatçi, en büyük hedeflerinin birkaç yıl içinde altyapıdan yetişen futbolcuları A Takım formasıyla sahaya çıkarmak olduğunu belirterek, bu sayede Muşspor'un kendi öz kaynaklarıyla ayakta duran bir kulüp yapısına kavuşmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Seçmelere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Yatçi, "Bu yıl oyuncularımızı daha sağlıklı değerlendirebilmek için seçme sürecini zamana yaydık. Yaklaşık bin futbolcu arasından Muşspor'a uzun yıllar hizmet edebilecek yetenekleri belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

Kulüp yönetiminin altyapıya büyük önem verdiğini ifade eden Yatçi, futbol okulunun da bu sistemin temelini oluşturduğunu belirterek, "Futbol okulumuzda 150-200'e yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Burada gelişim gösteren sporcularımızı altyapımıza kazandırarak eğitimlerine devam ediyoruz. Altyapımızda altı, futbol okulumuzda ise üç-dört antrenörümüz görev yapıyor. Muş'un tecrübeli antrenörleriyle birlikte geleceğin futbolcularını yetiştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Altyapı yatırımlarını uzun vadeli bir proje olarak değerlendiren Muşspor yönetimi, TFF Akademi Ligleri'nde mücadele edecek yaş gruplarıyla sürdürülebilir bir futbol modeli oluşturmayı hedefliyor. Kulüp, geniş katılımlı seçmeler ve deneyimli teknik kadrosuyla hem Muşspor'un geleceğini inşa etmeyi hem de Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muşspor Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika

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