Muşspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'un 12. hafta erteleme maçında konuk olduğu Tokat Belediye Plevnespor'u 2-1 mağlup etti.
Tokat Belediye Plevnespor, Gaziosmanpaşa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 8. dakikada Deniz Pala'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan Muşspor, 67. dakikada Yakup Alkan ve 83. dakikada Akın Akman'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Muşspor, Tokat'ı 2-1 Yenerek Üstünlük Sağladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?