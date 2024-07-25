Muşspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Muşspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Muşspor, 2024-2025 sezonu öncesinde yeni transferlerle birlikte antrenmanlara başladı. Teknik direktör Yavuz İncedal yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman, dinamik ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı. Muşspor, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Muş'ta antrenmanlarını sürdürecek ve ardından Kartepe'de 2. etap kamp programını gerçekleştirecek. Teknik direktör İncedal, takımın zirveye oynamak istediğini belirtirken, yeni transferler de başarı için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

25.07.2024 21:21
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Muşspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-beyazlı takım, ilk antrenmanını Muş Şehir Stadı'nda yaptı. Yeni transferler de takımla ilk idmanına çıktı.

2024-2025 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Muşspor, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yavuz İncedal yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

TFF 3. Lig'de adından sıkça söz ettiren Muşspor, 2024-2025 sezonu öncesinde 25-31 Temmuz tarihleri arasında Muş'ta antrenmanlarını sürdürecek ardından Kartepe'de 2. etap kamp programını gerçekleştirecek.

Yapılan ilk antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik direktör Yavuz İncedal, "Muşspor taraftarlarının, Yönetim Kurulunun ve Muş'un ne istediğini biliyorum. Her zaman zirveye oynamak, bu yıl güçlü bir gruptayız ama bizde zirveyi düşünen, zirvede olmak isteyen bir takımız. Ben burada bir başarının parçası olarak anılmak istiyorum. Buraya katkı sunmak istiyorum. Bu yörelerde çok antrenörlük yaptım, futbolculuk yaptım. Muş, gerçekten Türkiye'nin sempatiyle bakılan bir yeri, müthiş bir taraftar kitlesi var. Böyle bir kente hizmet edeceğimden dolayı mutluyum. Güzel bir bütünleşme olursa, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla, teknik heyetiyle başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Çalışmalarımız bu yönde olacak. Çok değerli, kıymetli bu kente uyum sağlayacak oyuncu transferi yapıldı. Yönetim kurulumuz bu konuda gerçekten seçici davranmış. Tabi ki zaman içerisinde birçok eksiklerimiz görülebilir. Bunları da yönetim kurulumuzla, başkanımızla istişare ederek bu takıma katkı sağlayabilecek oyuncularda katabiliriz. Başkanımız önümüzün açık olduğunu söyledi. Mevcut kadroda alınan transferlerin gerçekten bulunduğumuz ligde zaten bilinen saygı duyulan isimler. İnşallah hep birlikte Muş'u hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

İncedal, kamp programı hakkında ise, "10 gün kendi tesislerimizde çalışacağız. Sonra 2 günlük izinin ardından 3. Gün toplanacağız ve Kocaeli Kartepe'de 12 günlük bir kamp programımız olacak. Burada daha çok birinci etap dediğimiz bölümde fiziksel gelişimi sağlayan, kaynaşmayı sağlayan bir yapıyı oluşturacağız. İkinci kampımızda da daha çok taktiksel, oyunsal formalar içerisinde hazırlık maçları ve takımımızın artık bize hizmet edecek oyuncuları belirleme adına olacak. Daha sonra kalan 15 günlük süreçte Muş'ta buluşacağız. Ben özelikle bugün buraya gelen bizi coşkuyla karşılayan Muşspor taraftarlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlara layık olmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Muşspor'un yeni transferi kanat oyuncusu Halil Yılmaz, antrenman sonrası yaptığı açıklama da ligi en üst sırada bitiemek istediklerini belirterek, "Yeni başladık, kazasız belasız hayırlı bir kamp dönemi olur. Geçen Sene Muşspor'u takip ettik. Biz Batman Petrolspor'da şampiyon olduk, Muşspor'da play-off finalinde elendi. Geçen sene olmadı ama bu sene inşallah biz başarırız. Güzel bir ekip olduk, kadromuz güzel, hocamız yeni katıldı. Kamp döneminde aramıza yeni katılan arkadaşlarımızda olur. İnşallah verimli bir kamp dönemi geçirip sezonu da en üst sırada ligi bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Muşspor'un bir diğer yeni transferi forvet oyuncusu Yakup Alkan ise Muşsporu hak ettiği ikinci lige taşıyacaklarını belirterek, "Bugün ilk antrenmanımızı yaptık. Allah utandırmasın, sakatlıksız belasız sonu şampiyonluk olan bir sezon olur inşallah. Buradaki birçok futbolcu gibi daha önce şampiyon olan futbolcular var. Hedefe geldik bizimde şampiyonluğumuz var. İnşallah bu sezon hep beraber Muşsporumuzu hak ettiği yere 2. Lige çıkaracağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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