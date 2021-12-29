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Mustafa Denizli: "Şartlar el verirse 2 Türk futbolcu transferi yapmak istiyoruz" - Son Dakika

Mustafa Denizli: "Şartlar el verirse 2 Türk futbolcu transferi yapmak istiyoruz"

29.12.2021 00:57
Mustafa Denizli: "Şartlar el verirse 2 Türk futbolcu transferi yapmak istiyoruz"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, transfer tahtalarını büyük ölçüde açmaya çalıştıklarını belirterek, 2 Türk futbolcu transferi yapmayı planladıklarını söyledi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, transfer tahtalarını büyük ölçüde açmaya çalıştıklarını belirterek, 2 Türk futbolcu transferi yapmayı planladıklarını söyledi. Denizli, ilk yarıda alınan kötü sonuçların en çok kendisini üzdüğünü ancak ikinci yarıda ortaya büyük bir mücadele koyacaklarını ifade etti.

Altay, 18 yıllık aranın ardından yeniden yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 18 puanla kapatmıştı. Puan durumunda küme düşme hattının üzerinde yer alan Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Denizli'den ilk yarı değerlendirmesi

Mustafa Denizli, sene başında Süper Lig'e çıkmanın gururunu yaşadıklarını ve şartlar dahilinde ligin en düşük bütçesiyle kadro oluşturduklarını belirterek, "Lige düşündüğümüzden çok daha iyi bir başlangıç yaptık. İlerleyen haftalarda kötü bir seriye girdik. İyi oynadığımız bazı maçları kaybettik. Tabloya baktığımız zaman bu kadar uzun süreli grafiği eğik olan bir takım, hala tehlike bölgesinin üzerindeyse bu bizim için ciddi bir olumlu veridir. Büyük bir mücadelenin içindeyiz. Bütün bir hayatımın geçtiği ve stadına adımın verildiği bir kulüpte stadyumun ilk iki maçında puan alamadık. Camia ve taraftar üzerinde bunun etkileri çok büyük ama özellikle benim üzerimde ne gibi etkiler oluşturduğunu bilmeniz mümkün değil" dedi.

"Unutmayın ki ben de bu takımın taraftarıyım"

İlk yarıda deplasmanda oynadıkları maçların daha fazla olduğunu ve alınan kötü sonuçların sağlığını bozacak duruma getirdiğini aktaran Denizli, "Taraftarımızın üzüldüğü maçlar oldu ama unutmayın ki ben de bu takımın taraftarıyım. Burada yaşadıklarım benim için çok farklı boyutta. Camianın bizden neler beklediğini biliyoruz. Rakiplerimizin bir futbolcuya ödediği bonservis parasına biz bir takım kurduk. Çok fazla alternatifi olan bir takım olmadığımız için sürekli oynayan oyuncularımızın sakat ve cezalı olduğu zaman kadromuzda önemli ölçüde değişikliğe gidiyoruz. Bunlar bizi asla yıldırmaz" diye konuştu.

Kapalı olan transfer tahtası açılacak

Denizli, ikinci yarıda alt sıralardan ve çevrelerinde bulunan rakiplerin çoğuyla iç sahada oynayacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Bu değerlendirme içerisinde yönetimle aynı paralelde hareket etmemiz lazım. Başkan elinden gelen gayreti her türlü gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde kendisiyle uzun bir toplantı yaptık. Şartlar gereği transfer tahtamız kapalı ama başkanımız bunu büyük ölçüde bertaraf edecek. Altyapıdan 5 oyuncumuz var, onları da bu mücadelenin içerisine yavaş yavaş sokacağız."

"Evimizde alacağımız ilk galibiyet, düşüncelerimi pozitife çevirecektir"

Denizli, Ocak ayından itibaren büyük bir mücadeleye gireceklerini vurgulayarak, "Ben bu mücadeleye hazırım. Futbolcularım da hazır, camia da hazır. Bu kulübün adının önünde 'Büyük' sıfatı var. Bu sıfat rastgele alınmış bir sıfat değildir. Bunun en fazla farkında olan insanlardan biriyim. Bu geçiş dönemini en az zararla atlatmanın hesabını yapıyoruz. Benim bu takımdan hiçbir şekilde kuşkum olmadı. En kötü dönemimizde tablomuz bu ise biz neler yapabileceğimizi gösterdik. Taraftarımız bu takımın oynadığı futboldan memnun olduğunu defalarca gösterdi. Bu taraftar desteğini bu takımdan hiçbir şekilde esirgemesin. Arada eleştiriler her zaman olacaktır. Adımı taşıyan evimizde alacağımız ilk galibiyet, benim büyük ölçüde psikolojik ve gelecekle ilgili düşüncelerimi pozitife çevirecektir" açıklamasını yaptı.

2 Türk futbolcu transferi planlanıyor

Kayserispor maçına sakat ve cezalı olan İbrahim, Murat ve Pinares'ten yoksun çıkacaklarını belirten Denizli, Afrika kupasına çağırılacak oyuncularının da olabileceğini söyledi. Denizli, transfer hakkında ise, "Şartlar el verirse 2 Türk futbolcu transferi yapmak istiyoruz. Aradığımız futbolcu profili eksik olduğumuz bölgelerde görev yapabilecek futbolcular. Transfer tahtası açılmazsa da karalar bağlamayız. Biz kan kusarız, kızılcık şerbeti içtik deriz. Burada çıktığımız bir maçta mide kanaması geçirdiğim maçta kulübede dimdik ayaktaydım. Yaşadığımı bir ben bir de Allah bilir. Bu mücadelenin içerisinde her şeyimizi bu kulübe vermeye hazırız. Benim hayatım hep savaşmakla geçti" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Mustafa Denizli, Denizli, Altay, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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