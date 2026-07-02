Mustafa Doğan Özkaya Kırkpınar\'da Sürpriz Pehlivan Olmayı Hedefliyor

Başpehlivan Mustafa Doğan Özkaya, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sürpriz isimlerinden olmayı istiyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kaydını yaptıran Özkaya, AA muhabirine açıklamasında, Kırkpınar'ın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Altın kemeri kuşanmak için er meydanına çıkacağını anlatan Özkaya, Kırkpınar'ın kendisi için bir olimpiyat niteliğinde olduğunu kaydetti.

Sarayiçi Er Meydanı'na girerken stres ve heyecanın başladığını vurgulayan Özkaya, "Bizim için burası çok değerli bir yer. Bizim olimpiyatımız diye tabir ettiğimiz bir yer burası." değerlendirmesinde bulundu.

2006 yılından bu yana Kırkpınar er meydanında güreş tuttuğunu dile getiren Özkaya, bugüne kadar birçok derece elde ettiğini hatırlattı.

"Kırkpınar'a hazır bir şekilde geldim"

Mustafa Doğan Özkaya, Kırkpınar'a çok hazır olduğunu anlattı.

Kışın çok iyi hazırlandığını belirten Özkaya, şöyle devam etti:

"İnşallah nasip olursa sürprizler yapacağım. Bundan herkes emin olabilir, altın kemeri kuşanmayı istiyoruz. Zorlu rakiplerimiz var. Kırkpınar'a hazır bir şekilde geldim. Tabii ki burada önemli olan kura şansı."

Kırkpınar öncesi birçok organizasyona katıldığını anlatan Özkaya, bunların antrenman ve kendilerini deneyimleme açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Kırkpınar'da kimsenin yenilmez olmadığını belirten Özkaya, "Sonuçta herkesin iki eli, iki ayağı var. Sadece güreşeceğiz. Güzel hazırlanmak önemli. Biz de kendimizi güzel motive edip güreşimizi yapacağız." şeklinde konuştu.

Özkaya, bu yılki güreşlerde Feyzullah Aktürk'ü güçlü rakip olarak gördüğünü, kendisiyle er meydanında karşılaşmayı istediğini kaydetti.