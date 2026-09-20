Mustafa Er, Bursaspor'un Batman Petrolspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi - Son Dakika
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Mustafa Er, Bursaspor'un Batman Petrolspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi

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Mustafa Er, Bursaspor\'un Batman Petrolspor\'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 yenildi. Bursaspor TD Mustafa Er ikinci yarıdaki reaksiyonun galibiyeti getirdiğini, Batman Petrolspor TD Selçuk Şahin ise sakatlıkların takımı oyundan uzaklaştırdığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Bursaspor'a 2-1 yenilen Batman Petrolspor'un teknik direktör Selçuk Şahin???????, "İkinci yarı üst üste oyuncu sakatlıkları ve değişiklikler bizi biraz oyundan itti, uzaklaştırdı. Sonuçta mağlup olduk, üzgünüz." dedi.

Şahin, Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi hazırlanmalarına rağmen maçı kaybettiklerini belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısının planladıkları gibi geçtiğini ifade eden Şahin, "İyi oynadığımız bir ilk yarı. Rakibe de isabetli şut şansı bile vermedik. Kalemize doğru düzgün gelemediler." dedi.

İkinci yarıda ise oyunun istedikleri gibi gitmediğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İki ayrı devre, iki ayrı maç gibi oldu. Hem Cordova hem Polat'ın sakatlığı bizi oldukça zorladı değişiklikler anlamında. Biraz planımıza uymayan bir oyunla devam etmek zorunda kaldık. Maalesef yine bir penaltı, bir duran top golü mağlup olmamıza neden oldu. Çok üzgünüz. Hiç böyle bir skor beklemiyordum açıkçası. Takıma da çok iyi hazırlandığımızı söylemiştim, iyi de hazırlandık gerçekten. İlk yarı bunu gösterdik ama ikinci yarı üst üste oyuncu sakatlıkları ve değişiklikler bizi biraz oyundan itti, uzaklaştırdı. Sonuçta mağlup olduk, üzgünüz."

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Karşılaşmada mücadele anlamında geri kaldıklarını dile getiren Er, "İkinci yarı çok daha farklı kazanabilirdik. Ancak ilk yarıdaki oyunda özellikle mücadele anlamında çok geride kaldık. Rakibin zaten geçen hafta dört fark yemesinden dolayı yüzde yüz seyircisi önünde reaksiyon vereceğini bekliyorduk. Mücadele gücümüzün en az rakip kadar olması gerekiyordu. Maalesef bu anlamda geride kaldık." diye konuştu.

İkinci yarı ciddi bir reaksiyon gösterdiklerine değinen Er, şunları kaydetti:

"Aslında maçın başında vermemiz gereken reaksiyonu 45'ten sonra verdik. Bu da bize maçı kazandırdı. Kalitemiz yüksek ama bu lig mücadele etmeden kazanılmıyor. Bunu bir kez daha gördük. Avantajlı konumdayız. 8 maçın 5'inin deplasmanını oynadık. Önümüzdeki 15 maçın 9'u içeride. Çok ciddi bir avantaj elde ettik. Tabii ki hiç maç oynanmadan kazanılmıyor ama çok ciddi avantajımız var. Puan farkını artırarak devam etmek istiyoruz."

Kaynak: AA
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