Mustafa Er: "Rahatlıkla galibiyet çıkartabileceğimiz karşılaşmaydı" - Son Dakika
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Mustafa Er: "Rahatlıkla galibiyet çıkartabileceğimiz karşılaşmaydı"

02.04.2022 16:11
Mustafa Er: "Rahatlıkla galibiyet çıkartabileceğimiz karşılaşmaydı"

Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz. Rahatlıkla galibiyet çıkartabileceğimiz karşılaşmaydı.

Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz. Rahatlıkla galibiyet çıkartabileceğimiz karşılaşmaydı. Maalesef mağlubiyetle ayrılıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Bursaspor mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz. Rahatlıkla galibiyet çıkartabileceğimiz karşılaşmaydı. Maalesef mağlubiyetle ayrılıyoruz. Çok net pozisyonlara girdik. Oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok basit bu seviyeye yenmemesi gereken 2 gol yedik. Tabi ilk yarı oyun berabere giderken çok net pozisyonlar var. Bunlar da maalesef tercih hatalarından çok net ataklara girebileceğimiz pozisyonlardan yaralanamadık. İkinci yarı yine net pozisyonlarımız vardı. Onur'la, Pedro'yla birçok pozisyona girdik. Maalesef değerlendiremedik. Birçok hamle yaptık. Sistemde değişiklik yaptık. Geri dönebilmek adına, pozisyonlarda bulduk ancak değerlendiremedik. Bu maçtan çıkartacağımız dersler var" diye konuştu. - ANKARA

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Mustafa Er, Bursaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Er: 'Rahatlıkla galibiyet çıkartabileceğimiz karşılaşmaydı' - Son Dakika


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