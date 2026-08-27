Mustafa Er: Talihsiz Mağlubiyet ve Sert Reaksiyon - Son Dakika
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Mustafa Er: Talihsiz Mağlubiyet ve Sert Reaksiyon

Mustafa Er: Talihsiz Mağlubiyet ve Sert Reaksiyon
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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 2-0'lık mağlubiyeti talihsiz buldu, Kayserispor'a hazırlanıyor.

BURSASPOR Teknik Direktörü Mustafa Er, Fatih Karagümrük karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti talihsiz olarak nitelendirerek, "İlk üç haftaya baktığımda açık ara en iyi futbol oynayan takımız" dedi. Er, Kayserispor deplasmanında sert bir reaksiyon göstereceklerini söyledi.

Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyete rağmen takımının ortaya koyduğu futboldan memnun olduğunu belirten Mustafa Er, ilk 3 haftadaki performanslarını değerlendirdi. Fatih Karagümrük karşısında hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını ifade eden Mustafa Er, "İyi durumdayız. Ben hep oyunu yorumladığım için söylüyorum; talihsiz bir mağlubiyet aldık. Kesinlikle hak etmediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Yüzde 75 oranında oyun bizdeydi. Bireysel hatalardan goller yedik, hakem golümüzü verseydi durum çok farklı olabilirdi. Ben skora değil, oyuna bakıyorum. İlk üç haftaya baktığımda açık ara en iyi futbol oynayan takımız" diye konuştu.

'KAYSERİSPOR MAÇINDA SERT REAKSİYON VERECEĞİZ'

Eksik noktalar üzerinde çalıştıklarını ve Kayseri deplasmanında sahaya mutlak kazanma arzusuyla çıkacaklarını kaydeden Er, "Hatalarımızı biliyoruz ve çalışmalarımızı yaptık. Bu hafta sahada ciddi ve sert bir reaksiyon vereceğiz. Biz ne yaptığımızı bildiğimiz sürece bu takım günün sonunda liderliği alacak" dedi.

TRANSFER, SAKATLIKLAR VE HAKSIZ RAKABET TEPKİSİ

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Mustafa Er, kadroya takviye yapma ihtimalinin transferin son gününe, hatta son saatine kadar gündemde olacağını söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle birkaç antrenmanı kaçıran Zeki Yavru'nun yeniden takımla çalışmalara başladığını belirten Er, altyapıdan Ahmet Hakan, Enes, Ahmet Çobanoğlu ve Eray'ın da dönüşümlü olarak A takım antrenmanlarına dahil edileceğini ifade etti. Deplasman yasakları ve cezalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Er, Bursaspor'a karşı çifte standart uygulandığını savunarak, "Bize deplasman yasağı getirilirken rakiplere farklı davranılıyor. Maalesef bir haksız rekabet var ancak camiamız bunun üstesinden gelecek güçtedir" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Mustafa Er, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Er: Talihsiz Mağlubiyet ve Sert Reaksiyon - Son Dakika

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