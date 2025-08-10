Mustafa Gürsel: \'Galibiyeti hak ettik\'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyeti hak ettik ama nasip değilmiş" dedi.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Mustafa Gürel açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun tüm takımlara ve futbolseverlere hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Gürsel, "Sağlıklı, futbolun konuşulduğu, güzel bir sezon olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sahalarında kazanmak istediklerini ancak beraberliğin nasip olduğunu belirten Gürsel, oyun olarak galibiyeti hak ettiklerini vurgulayarak, "İlk maçlar her zaman zordur. Takımların ritim bulması, eksiklerini gidermesi zaman alır. Bizim de ufak tefek eksiklerimiz var, bunları düzelttiğimizde hedefe giden bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"Sahada oyun çok duruyor"

Maçın sık sık durduğunu ve bu durumun temponun düşmesine yol açtığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Futbolun hızlanması için kararlar alınıyor ama sahada oyun çok duruyor. İlk yarıda tempoyu yakalamışken 5 dakika boyunca oyunun durması, ardından gol yememiz olumsuz etkiledi. İkinci yarıda da VAR incelemesi ve sağlık müdahaleleriyle oyun sürekli kesildi" sözlerini sarf etti.

Hakemlerin süre yönetiminde daha dikkatli olması gerektiğini de belirten Gürsel, "Bu kadar duraklayan bir oyunda tempoyu yakalamak zor oluyor. Buna rağmen oyuncularım iyi mücadele etti. Rakip eksik kalmasa da biz yine oyunumuzu oynardık" şeklinde konuştu.

Sakaryaspor'un kaleye gelen tek topta gol bulduğunu hatırlatan Gürsel, "Biz çok pozisyona girdik, özellikle ilk yarıda golü bulmamız gerekiyordu. Attığımız gol bile zorla ağlara girdi. Oyun anlamında memnunum, sadece ikinci golü bulamadık" dedi.

Taraftarlara ve oyuncularına teşekkür eden Gürsel, "Sezona 1 puanla başladık. Önemli olan sezonu nerede bitireceğimiz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı. - BALIKESİR