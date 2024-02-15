Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Kocabey, Denizli Galatasaray Futbol Okulları\'nın başına geçti

Papen Mustafa lakabıyla tanınan Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Kocabey, Denizli Galatasaray Futbol Okulları ve Kaptanspor'un hocası olarak anlaştı. İmza töreninde konuşan Kocabey, "İyi bir karakter, iyi bir birey ve Türk halkına hitap edecek kişilikli insanları yetiştirmek istiyoruz" dedi.
Galatasaray altyapısında futbola başlayan ardından 1992-1993 sezonunda A takıma alınan Papen Mustafa lakabıyla tanınan eski futbolcu Mustafa Kocabey, Denizli Galatasaray Futbol Okulları'nın başına getirildi. Kocabey, Aslantepe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle Denizli Galatasaray Futbol Okulları ve Kaptanspor'u emanet aldı. Düzenlenen imza törenine Kaptanspor Başkanı Metin Küçükşahal, yönetim kurulu üyeleri ve Denizli Galatasaray Futbol Okulları ve Kaptanspor takım hocaları katıldı.
"Kişilikli insanları yetiştirmek istiyoruz"
Genç oyunculardan oluşan takımların başına getirilmesinin kendisi için gurur verici olduğunu ifade eden Mustafa Kocabey, "Eğer kaliteli futbolcu olmak istiyorsanız önce karakterinizi ortaya koymanız gerekiyor. Ben bu anlamda yetiştirdiğim futbolculara da bunları söylüyorum. Önce adam gibi adam olacaksınız, sonrası yetenekliyseniz bir yerlere geliyorsunuz. Her şeyden önce yetiştirdiğimiz futbolculardan iyi bir karakter, iyi bir birey ve Türk halkına hitap edecek kişilikli insanları yetiştirmek istiyoruz. İnşallah bu düzen içinde de güzel oyuncular haricinde güzel karakterli Türkiye'ye yakışacak oyuncular yetiştireceğimizi düşünüyorum. Tekrar benim buraya gelmem için mücadele eden herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Mücevherleri keşfetmeyi hedeflediklerini ifade eden Kaptanspor Başkanı Metin Küçükşahal ise, "Biz 1998 yılından bu yana Denizli'de futbol okulları ve alt yapı kategorilerinde faaliyet göstermekteyiz. 5 yaşından başlayarak tüm yaş gruplarını takip edecek. İçlerinde bulduğumuz mücevherleri, yetenekli çocuklarımızı da biz kendi içerimizde performans grupları olarak adlandırdığımız gruplara alıp en iyi şekilde piyasaya çıkarmak için nezdinizde sözleşme imzalamak istiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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