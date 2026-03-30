Mustafa Sarıgül Muğlaspor\'da

Son olarak Elazığspor'da görev yapan ve TFF 2. ile 3. Lig'de şampiyonluklarıyla tanınan teknik direktör Mustafa Sarıgül, Muğlaspor ile anlaşarak göreve başladı.

Muğlaspor, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül ile anlaşma sağladı. Muğlaspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza atan Sarıgül, görevine resmen başladı. Törene, Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Başkan Kıyanç, anlaşmanın kulüp adına hayırlı olmasını dileyerek, "Kulübümüz için yeni bir başlangıç. Mustafa hocamıza güveniyoruz, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adamın özellikle TFF 2. Lig ve 3. Lig'de elde ettiği şampiyonluklarla tanındığı ve kariyerinde birçok başarıya imza attığı biliniyor. Muğlaspor'da yeni teknik yapılanmayla birlikte hedefin şampiyonluk olduğu belirtildi. - MUĞLA