Mustafa Yılmaz, Biel'de Bronz Madalya Kazandı

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Mustafa Yılmaz, Biel Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Mustafa, İsviçre'nin Biel kentiyle aynı adı taşıyan satranç festivali kapsamındaki master turnuvasında mücadele etti.
Mustafa, 10 tur sonunda 7,5 puanla 3. sırayı alarak podyuma çıktı.
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