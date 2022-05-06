Nadire Konuk, yıldız hentbolde Türkiye şampiyonu - Son Dakika
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Nadire Konuk, yıldız hentbolde Türkiye şampiyonu

06.05.2022 10:59
Nadire Konuk, yıldız hentbolde Türkiye şampiyonu

Antalya Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Yıldız Kız Hentbol Takımı, tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalya Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Yıldız Kız Hentbol Takımı, tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Yıldız Hentbol Takımı, Zonguldak'ta yapılan final maçlarının tümünü kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Küçük öğrenciler takım sporlarındaki büyük bir başarıya imza attı. Düzenlenen törenle sporcular madalya ve kupalarını aldı.

Antrenör Sertan Sarpaş, öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik ederek, " Antalya'mıza güzel bir şampiyonluk yaşattık. Uzun süredir öğrencilerimizin azimli ve gayretli çalışmaları sonucu bu başarıya ulaştık. Antalya'dan yetişen öğrencilerimizin de başarılı olunacağını herkese gösterdik. Rakiplerimiz 8. Sınıf olmasına rağmen biz onlarla 6. ve 7. sınıftan oluşan takımımızla mücadele ettik. Bu başarımız tüm Antalya'ya armağan olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Nadire Konuk, yıldız hentbolde Türkiye şampiyonu
Nadire Konuk, yıldız hentbolde Türkiye şampiyonu
Nadire Konuk, yıldız hentbolde Türkiye şampiyonu

YORUMLAR
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Ali Oğuz, Antalya, Hentbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nadire Konuk, yıldız hentbolde Türkiye şampiyonu - Son Dakika


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