Naili Moran Atletizm Pisti'nde son yarış yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Ankara'daki 19 Mayıs Spor Kompleksi'nin yeniden projelendirilmesi kapsamında yıkılacak olan Naili Moran Atletizm Pisti'nde son yarışın dün gerçekleştirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın simgeleşmiş spor tesislerinden Naili Moran Atletizm Pisti'nde son resmi yarışma 23 Haziran Perşembe günü yapıldı.

Başkentte olimpik deneme müsabakalarına sahne olan Naili Moran Atletizm Pisti'nde yapılan son yarışlarda atletizmin önemli isimleri bir araya geldi.

Yarışmalarda çekiç atma mücadelesine çıkan olimpik atlet Özkan Baltacı, 73.62'lik derecesiyle birinciliği aldı.

Özkan Baltacı, spor tesislerine yönelik açıklamasında, kariyerinde önemli bir yeri olan tesiste bir çok atletin güzel anıları olduğunu belirtti.

19 Mayıs Spor Kompleksi'nin içinde yeniden planlanan alanda yer alan Naili Moran Atletizm Tesisi daha modern bir şekilde inşa edilecek.