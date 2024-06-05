Napoli, Antonio Conte ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Napoli, Antonio Conte ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İtalya Serie A takımlarından Napoli, geçtiğimiz sezon başarısız bir performans sergileyen takımı Antonio Conte'ye emanet etti. Conte daha önce Tottenham Hotspur'da görev almış ve takımı 76 maçta 41 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 12 beraberlikle yönetmişti.

05.06.2024 13:16
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İtalya Serie A takımlarından Napoli, Antonio Conte ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, takımı İtalyan teknik adam Antonia Conte'ye emanet etti. 2 yıl önce kazanılan şampiyonluğun ardından geçtiğimiz sezon yarışın uzağında kalan Napoli, sezon içinde 3 farklı teknik adamla çalışmıştı. Sezona Rudi Garcia ile başlayan Napoli, sezon ortasında Garcia'nın yerine Mazzari'yi göreve getirmişti. Mazzari yönetiminde çıktığı lig maçlarında sadece 3 galibiyet alabilen Napoli, sezonu Francesco Calzona yönetiminde tamamladı. Geçtiğimiz sezon 53 puan toplayan gök mavililer, İtalya Süper Kupası'nda da Inter'e 1-0 mağlup olmuştu.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da görev alan Antonio Conte, 2021 yılında takımın başına geçmiş, geçtiğimiz yıl Mart ayında ise takımdan ayrılmıştı. Conte yönetiminde Tottenham, 76 maçta; 41 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.

Kaynak: DHA

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