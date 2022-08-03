Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım - Son Dakika
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Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım

03.08.2022 10:20
Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım

Serie A'da Afrikalı futbolcular karşı bir çıkış geldi. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, "Afrikalı oyuncuları artık almak istemiyorum. Eğer sözleşmelerinde Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacaklarına dair madde olursa o zaman alırım." sözlerini sarf etti.

İtalyanlar, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Afrikalı futbolcularla ilgili açıklamaları sonrası şaşkına döndü.

"ONLAR DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE OYNARKEN MAAŞLARINI ÖDEYEN APTALLARIZ"

Afrika'lı milli oyuncular hakkında açıklamasında, "Artık Afrikalı oyuncu transfer etmeyeceğim. Onları gerçekten seviyorum ancak, Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtikleri hakkında bir anlaşma imzalamaları gerekecek. Biz onlar dünyanın başka yerlerinde maç oynarken maaşlarını ödeyen aptallarız." şeklinde konuştu.

Olay açıklamalar sonrası Napoli'de oyanayan Victor Osimhen ve Andre Anguissa gibi Afrikalı oyuncular bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Öte yandan Napoli Başkanı, 2017-2018 sezonunda kulübü satması için 900 milyon Euro teklif edildiğini ancak bunu reddettiğini belirtti.

"KULÜBE 900 MİLYON EURO VERDİLER, SATMADIM"

Baskı altında olduğunu belirten De Laurentiis, "Yatırım fonlarının saldırısına uğruyorum. Bir Amerikan fonu 2017/2018'de 900 milyon Euro'ya kulübü satın alma teklifi sundu. Ancak oyunun içinde olmaktan zevk aldığımı anlayamıyorlar." şeklinde konuştu.

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Afrika, Napoli, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım - Son Dakika
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