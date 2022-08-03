Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım

İtalyanlar, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Afrikalı futbolcularla ilgili açıklamaları sonrası şaşkına döndü.

"ONLAR DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE OYNARKEN MAAŞLARINI ÖDEYEN APTALLARIZ"

Afrika'lı milli oyuncular hakkında açıklamasında, "Artık Afrikalı oyuncu transfer etmeyeceğim. Onları gerçekten seviyorum ancak, Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtikleri hakkında bir anlaşma imzalamaları gerekecek. Biz onlar dünyanın başka yerlerinde maç oynarken maaşlarını ödeyen aptallarız." şeklinde konuştu.

Olay açıklamalar sonrası Napoli'de oyanayan Victor Osimhen ve Andre Anguissa gibi Afrikalı oyuncular bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Öte yandan Napoli Başkanı, 2017-2018 sezonunda kulübü satması için 900 milyon Euro teklif edildiğini ancak bunu reddettiğini belirtti.

"KULÜBE 900 MİLYON EURO VERDİLER, SATMADIM"

Baskı altında olduğunu belirten De Laurentiis, "Yatırım fonlarının saldırısına uğruyorum. Bir Amerikan fonu 2017/2018'de 900 milyon Euro'ya kulübü satın alma teklifi sundu. Ancak oyunun içinde olmaktan zevk aldığımı anlayamıyorlar." şeklinde konuştu.