Napoli Başkanı Yargılanma Talebiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Spor

Napoli Başkanı Yargılanma Talebiyle Karşı Karşıya

Napoli Başkanı de Laurentiis'in transferlerde mali usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanması istendi.

19.02.2025 17:49
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Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in bazı futbolcu transferleri üzerinden kulüp hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanması talep edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin başkanı de Laurentiis ile kulüpteki "sağ kolu" olarak nitelendirilen Andrea Chiavelli'nin kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda mali usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanmasını istedi.

Mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin öne çıktığı belirtildi. Bu transferlerin 2019 yılında Roma'dan alınan Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020'de Fransa'nın Lille kulübünden alınan Nijeryalı forvet Victor Osimhen olduğu ifade edildi. Savcıların talebinde, söz konusu transferlerin mali tablolara işlenişi sırasında hayali sermaye kazancı olmuş olabileceği iddiaları yer aldı.

De Laurentiis'in avukatı Fabio Fulgeri, savcıların talebini eleştirerek buna şaşırdığını ve herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını savundu. Aurelio de Laurentiis ile kısa bir görüşme yaptığını da belirten Fulgeri, "Her zamanki gibi son derece sakin. Biz, herhangi bir suç veya usulsüzlük yapmadığımızın bilinciyle bu süreci büyük bir huzurla yürütüyoruz. Konuyla ilgili güçlü uzman görüşleriyle desteklendik. Şimdi kararı, ön duruşma hakimi verecek." dedi.

Kaynak: AA

Aurelio De Laurentiis, Politika, Ekonomi, Finans, Napoli, Futbol, Hukuk, Spor, roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli Başkanı Yargılanma Talebiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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