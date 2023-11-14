Napoli teknik direktörlüğe Igor Tudor'u getiriyor

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, teknik direktör Rudi Garcia ile yolları ayırıyor. Napoli'de Garcia'nın yerine koltuğa Igor Tudor'un oturması bekleniyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Rudi Garcia ile yolları ayırdığını kısa süre içinde açıklayacak olan Napoli, Igor Tudor'u takımın başına getirecek.
Napoli'nin Igor Tudor ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Son şampiyon Napoli, İtalya Serie A'da geride kalan 12 haftada 21 toplayarak 4. sıraya yerleşti.
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