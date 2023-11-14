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Napoli teknik direktörlüğe Igor Tudor'u getiriyor - Son Dakika

Napoli teknik direktörlüğe Igor Tudor'u getiriyor

14.11.2023 09:41  - Güncelleme: 09:52

Napoli'nin Rudi Garcia ile yolları ayıracağı ve göreve teknik direktör Igor Tudor'u getireceği öne sürüldü.

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, teknik direktör Rudi Garcia ile yolları ayırıyor. Napoli'de Garcia'nın yerine koltuğa Igor Tudor'un oturması bekleniyor.

TUDOR'U TAKIMIN BAŞINA GETİRECEKLER

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Rudi Garcia ile yolları ayırdığını kısa süre içinde açıklayacak olan Napoli, Igor Tudor'u takımın başına getirecek.

ANLAŞMA 1 YILLIK

Napoli'nin Igor Tudor ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Son şampiyon Napoli, İtalya Serie A'da geride kalan 12 haftada 21 toplayarak 4. sıraya yerleşti.

Igor Tudor, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli teknik direktörlüğe Igor Tudor'u getiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Napoli teknik direktörlüğe Igor Tudor'u getiriyor - Son Dakika
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