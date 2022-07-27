Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..." - Son Dakika
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Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."

27.07.2022 17:23

Napoli, Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Kim Min Jae'yi 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin ciddi bir kazanç elde ettiği transferde ortaya çıkan bir detay ise Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. 18 milyon euronun yarısı sezon başı, yarısı sezon sonu olmak üzere iki taksitte yapılacağı öğrenilirken sarı lacivertli taraftarlar da kulübün iyi futbolculara imza attırması için bu gelirin hepsine ihtiyacı olduğunu savundu.

Geçen sezon harikalar yaratan Kim Min-Jae, 3 milyon euroya geldiği Fenerbahçe'den serbest kalma bedeli olan 18 milyon euroya Napoli'ye transfer oldu. Güney Koreli futbolcu için İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye uyguladığı ödeme planı iste sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Napoli, Kim Min Jae'nin serbest kalma bedelinin yarısını sezon başı, yarısını sezon sonu olmak üzere iki taksitte ödeyecek. Bu bilgi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken ödemenin neden iki taksitte yapıldığı merak konusu oldu. Taraftarlar tüm paranın tek kalemde alınması ve bunu Fenerbahçe'nin yapacağı transferlerde kullanılması gerektiğini savundu.

Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
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Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek Son Dakika | Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin 18 milyon avro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer olduğunu duyurdu. Son Dakika | Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin 18 milyon avro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer olduğunu duyurdu.

Kim Min-Jae, Fenerbahçe, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! 'Napoli nefretim oldun...' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..." - Son Dakika
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