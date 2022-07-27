Geçen sezon harikalar yaratan Kim Min-Jae, 3 milyon euroya geldiği Fenerbahçe'den serbest kalma bedeli olan 18 milyon euroya Napoli'ye transfer oldu. Güney Koreli futbolcu için İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye uyguladığı ödeme planı iste sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Napoli, Kim Min Jae'nin serbest kalma bedelinin yarısını sezon başı, yarısını sezon sonu olmak üzere iki taksitte ödeyecek. Bu bilgi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken ödemenin neden iki taksitte yapıldığı merak konusu oldu. Taraftarlar tüm paranın tek kalemde alınması ve bunu Fenerbahçe'nin yapacağı transferlerde kullanılması gerektiğini savundu.
Son Dakika › Spor › Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! 'Napoli nefretim oldun...' - Son Dakika