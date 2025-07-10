Geride bıraktığımız sezonun yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Di Marzio'da yer alan habere göre; Serie A devi Napoli, Galatasaray ile yapılan görüşmeleri askıya alarak durdurdu. Gerekçe olarak Galatasaray'ın gerekli teminatı sağlamaması gösterildi. Bu gelişme üzerine Sarı-kırmızılıların Napoli kulübü ile yeniden temaslara başlaması bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Youtube Kanalı'na açıklamalarda bulundu. Osimhen transferiyle ilgili yorum yapan Buruk, "Victor Osimhen, bizimle devam etmek istiyor. Bu çok güzel. Bu transfer inşallah en kısa zamanda biter." dedi.
Son Dakika › Spor › Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler - Son Dakika
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