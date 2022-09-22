Nasser Al-Khelaifi: Avrupa'daki kulüp futbolunun geleceği için konuşmamız gereken birçok konu var - Son Dakika
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Nasser Al-Khelaifi: Avrupa'daki kulüp futbolunun geleceği için konuşmamız gereken birçok konu var

22.09.2022 21:47
Nasser Al-Khelaifi: Avrupa'daki kulüp futbolunun geleceği için konuşmamız gereken birçok konu var

Avrupa Kulüpler Birliği ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Avrupa'daki kulüp futbolu için birçok konuda fikir alışverişinde bulunacaklarını belirterek İstanbul'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Avrupa Kulüpler Birliği ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Avrupa'daki kulüp futbolu için birçok konuda fikir alışverişinde bulunacaklarını belirterek İstanbul'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Avrupa Kulüpler Birliği'nin toplantısı İstanbul'da bulunan Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirildi. Avrupa Kulüpler Birliği'nde yer alan birçok kulübün yetkilisinin katıldığı toplantı öncesinde Avrupa Kulüpler Birliği ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Khelaifi, "Avrupa'daki kulüp futbolunun geleceği için konuşmamız gereken birçok konu var. Burada bulunan kulüplerin yetkilileri ile birçok konuda fikir alışverişi yapacağız. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. İstanbul, dünyadaki en güzel şehirlerden bir tanesi. Burada, kendimizi evimizde hissediyoruz" diye konuştu. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'yla ilgili düşüncelerini de paylaşan Khelaifi, "Katar'daki Dünya Kupası heyecan verici olacak. Katar'da Dünya Kupası düzenleyeceğimiz için çok gururluyuz. Taraftarlar için çok güzel olacak. 1 günde 3 maç izleme şansları olacak. Stadyumlar, tarihteki en iyi Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

İstanbul, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nasser Al-Khelaifi: Avrupa'daki kulüp futbolunun geleceği için konuşmamız gereken birçok konu var - Son Dakika

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