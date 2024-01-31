 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Naz Arıcı, Dünya Masterlar Kış Oyunları'nda Altın Bayanlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Naz Arıcı, Dünya Masterlar Kış Oyunları'nda Altın Bayanlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu

Naz Arıcı, Dünya Masterlar Kış Oyunları\'nda Altın Bayanlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu

Naz Arıcı, İtalya'da düzenlenen Dünya Masterlar Kış Oyunları'nda artistik buz pateni dalında Altın Bayanlar kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde etti. Arıcı, şu ana kadar 5 dünya şampiyonluğu ve 7 Türkiye şampiyonluğu kazanmıştır.

31.01.2024 17:29
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Naz Arıcı, Masterlar Kış Oyunları'nda dünya şampiyonluğuna uzandı

Naz'ın, 5 dünya şampiyonluğu ve 7 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor

ERZURUM - İtalya'da düzenlenen Dünya Masterlar Kış Oyunları'nda artistik buz pateni milli sporcusu Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazandı.

4 yılda bir düzenlenen, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan Dünya Masterlar Kış Oyunları'na 2024'te İtalya ev sahipliği yaptı. 30 yaş üstü master sporcular için yapılan yarışma masterlar olimpiyatları olarak tabir ediliyor. Yarışmaya dünyanın her yerinden toplamda 3 binin üzerinde sporcu katıldı. Yarışmada 11 branşta yarışmalar, İtalya'nın Lombardia bölgesinde 8 ayrı şehirde yapıldı. Yarışmalar 10 gün boyunca devam etti.

Artistik Buz Pateni, Bormio kentinde; Curling, Madesimo kentinde; Buz Hokeyi, Chiavenna kentinde; Biathlon, Vermiglio kentinde ;Cross country, Vermiglio kentinde; Kayakla Atlama, Pelizzano kentinde; Alp disiplini, Aprica kentinde; Kayakla Oryantiring, Vermiglio kentinde; Kayaklı Koşu, Ponte Di Legno - Tonale kentinde; Short Track, Bormio kentinde; Sürat Pateni, Chiesa In Valmalenco kentinde; Ski Mountaineering, Ponte Di Legno - Tonale ve Aprica kentlerinde düzenlendi.

Yarışmada artistik buz pateni milli sporcusu Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde rakiplerine fark atarak birinci oldu. Arıcı, şu ana kadar artistik buz pateninde Türkiye'ye gelen en büyük başarılardan biri olan bu başarıyı Atatürk'e ve onun açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyen Türk Kadınına armağan etti.

Aslen elektrik-elektronik mühendisi olan Arıcı'nın şu ana kadar Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'nda almış olduğu 5 dünya şampiyonluğu ve 7 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Naz Arıcı, Türkiye, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Naz Arıcı, Dünya Masterlar Kış Oyunları'nda Altın Bayanlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 18:44:32. #1.13#
SON DAKİKA: Naz Arıcı, Dünya Masterlar Kış Oyunları'nda Altın Bayanlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement