Nazilli Belediyesi Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü oldu
Spor

Nazilli Belediyesi Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü oldu

Nazilli Belediyesi Futbol Turnuvası\'nda Şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü oldu
15.01.2026 13:38  Güncelleme: 13:39
Nazilli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası, final maçının ardından sona erdi. Özel Kalem Müdürlüğü şampiyon oldu ve turnuvaya katılan tüm personel teşekkür aldı.

Nazilli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, personel motivasyonunu artırmak ve sosyal faaliyetleri geliştirmek amacıyla müdürlükler arasında düzenlenen futbol turnuvası, oynanan final maçıyla sona erdi.

Nazilli Belediye Başkanı Op. Dr. Ertuğrul Tetik'in destekleriyle gerçekleştirilen organizasyona, 7 müdürlükten toplam 105 belediye personeli katıldı. Turnuva boyunca büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmalar, izleyenlerden de ilgi gördü.

Final maçında Fen İşleri Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanan müsabakada, kazananı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Özel Kalem Müdürlüğü, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvaya katılan tüm personele teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Op. Dr. Ertuğrul Tetik, bu tür organizasyonların kurum içi birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayarak, "Personelimizin kaynaşması, motivasyonunun artması ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanması açısından spor etkinliklerini çok önemsiyoruz. Turnuvaya katılan tüm müdürlüklerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Gençlik, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Nazilli Belediyesi Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Özel Kalem Müdürlüğü oldu - Son Dakika
