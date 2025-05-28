Nazilli Belediyesi Yaz Futbol Okulu Kayıtları Başladı

Çocukların sağlıklı gelişimi, sosyalleşmesi ve eğlenerek öğrenmesi için doğal çim sahada spor imkanı sunan Nazilli Belediyesi Yaz Futbol Okulu için kayıtlar başladı.

8-13 yaş arası çocuklar için düzenlenecek kurs; her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Esat Ergüler Spor Tesisleri'nde yapılacak.

Nazilli Belediyesi Yaz Futbol Okulu sayesinde çocuklar yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirirken, uzman antrenörler eşliğinde futbolun temel bilgilerini de öğrenme imkanı bulacak. Çocukların sosyalleşmesi ve takım ruhunu öğrenmesi adına bu tür çalışmaları önemsediklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, futbola ilgi duyan tüm çocukları yaz futbol okuluna davet etti.

Kayıt ile ilgili bilgi almak isteyenler 0554 405 06 01 numaralı telefondan irtibat kurabilecek. - AYDIN