Nazilli Belediyespor'da gündem Fatih - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da gündem Fatih

12.06.2022 12:24
Nazilli Belediyespor'da gündem Fatih

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından olan Nazilli Belediyespor, Fatih Çiplak'ı gündemine aldı.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından olan Nazilli Belediyespor, Fatih Çiplak'ı gündemine aldı. Son olarak Kırşehir Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Fatih'in en kısa zamanda Nazilli'ye gelip kendisini siyah-beyazlı renkelere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi. Demir Grup Sivasspor'da profesyonel kariyerine başlayan Fatih Çiplak, Giresunspor, İstanbulspor, Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve İnegölspor'da da top koşturdu. Fatih, geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la 33 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Çiplak, Nazilli, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da gündem Fatih - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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