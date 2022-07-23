Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor

23.07.2022 22:03
Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Nazilli Belediyespor, günü çift antrenman ile tamamladı.

Nazilli Belediyespor, günü çift antrenman ile tamamladı.

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Core Kuvvet çalışması ile günün ikinci antrenmanına başlayan futbolcular 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 anaerob dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, son bölümde belirlenmiş alanda gerçekleştirilen taktiksel çalışma ile günün antrenmanını tamamladı.

Öte yandan kaleciler; Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, Canberk Aydemir ve Eren Kaya ilk bölümde takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü Niyazi Boylu gözetiminde kendileri için hazırlanan programa göre çalıştı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:51 Yunan yanıyor! Midilli Adası'nda orman yangını evlere sıçradı
20:22 İran'da peşe peşe iki büyük deprem!
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:18 Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
17:56 CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia: Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 22:03:54. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement