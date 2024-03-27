Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı Son 8\'e Yükseldi

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde 1. Lige yükselme son 16 turu ikinci maçında bugün Beylikdüzü Spor Kompleksi Salonu'nda İstanbul Efendileri Basketbol Takımı ile karşılaşan Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı sahadan galip ayrılarak genel durumu 2-0'a getirdi ve adını son 8 takım içine yazdırdı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı ilk çeyreği 17-18 ile önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstün oyununu koruyan naz naz 31-43'lük skorla karşılaşmanın ikinci yarısına başladı. 52-70'lik skorla 3. çeyreği önde tamamlayan takımı son çeyrekte de rakibine şans tanımadı ve parkeden 67-90'lık skorla galip ayrıldı.
Siyah beyazlı takımda Mert İlhan 22 sayı 2 asist ile en skorer oyuncu olarak kayıtlara geçerken, yakımda ismi öne çıkan oyuncular; Çağatay Çevik 15 sayı 7 ribaund, Aykut Ulutuğay 13 sayı 5 ribaund, Oğulcan Sevim 12 sayı 14 asist ile double double ve Alparslan Uruk 10 sayı 4 ribaund ile skora en çok katkı yapan oyuncular olarak oldu.
Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nın son 8 turundaki rakibi Sakarya Belediyespor-İstanbul Teşvikiye SK galibi olacak. - AYDIN
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 77-67 mağlup etti. Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Mersin'de oynanacak.
Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha, Antalya kampında yaptığı açıklamada, 'Takımımızın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu fikrindeyim. Sezon sonuna kadar oyunumuzu devam ettirirsek, şampiyon olacağımızı düşünüyorum' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri' programı gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda İstanbul'un geleceğini şekillendirmek için yapılan çalışmaları ve hedefleri anlattı. İmamoğlu, İstanbul'a 200 yeni mekan kazandırılacağını, 40 kütüphane açılacağını, yılda 10 bin etkinlik düzenleneceğini ve en az 100 festival yapılacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağı da duyuruldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına kamp yaptığı Antalya'da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, üçüncü antrenmanlarını gerçekleştirerek neşeli bir şekilde çalışmalara devam etti. Antalya kampını tamamlayacak olan Galatasaray, yarın akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Antalya kampında yaptığı açıklamada, takımının Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Zaha, ayrıca Avrupa'da en iyi kulüplere karşı oynadıklarını ve takım olarak iyi bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Kampların oyuncuları birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Zaha, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü ve şampiyon olacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens, Antalya kampında yaptığı açıklamada, bir ağrısı veya sakatlığı olmadığını belirterek, bir sene daha futbola devam edeceğini söyledi. Mertens, Fenerbahçe'nin iyi durumda olmasından memnun olduğunu da dile getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Koç, Özbek ve Doğan'ın beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, kulüp başkanlarının açıklamalarının resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanması suretiyle 'sportmenliğe aykırı hareket' sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Galatasaray'ın ise sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki sportmenliğe aykırı hareket ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildiği bildirildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın talimatlara aykırı hareketi, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Galatasaray Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman ve sarı-kırmızılı takımın kalecisi Günay Güvenç ile Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in de 'hakaret' nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi. Kasımpaşa ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Antrenmanda futbolcular, pas ve gol çalışmaları yaptı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı izledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 9 bin 800 kişilik İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nun yenileme çalışmaları tamamlandı ve açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Vali Mustafa Masatlı da katıldı. Stadyumda loca, VIP, engelli ve refakatçi alanları, soyunma odaları ve 3 kafeterya bulunuyor. 105x68 metre saha ölçülerine sahip olan stadyum, İskenderun'daki futbol kulüplerine hizmet verecek.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. PFDK, yapılan toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. Sevkler arasında Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri yer alıyor.
Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Antalya'da kamp yaparken yaptığı açıklamada, bir sene daha Galatasaray'da kalmayı düşündüğünü belirtti. Mertens, performansından keyif aldığını ve sakatlık yaşamadığını söyleyerek, neden olmasın diyerek gelecek sezon için umutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca Mertens, Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışı hakkında da olumlu düşüncelerini paylaştı.
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