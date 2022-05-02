Nazilli Belediyespor hakeme öfkeli - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor hakeme öfkeli

02.05.2022 13:09
Nazilli Belediyespor hakeme öfkeli

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün toplam 5 kırmızı kartın çıktığı maçta evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilen Nazilli Belediyespor'da başkan Ünal Önal, karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova'ya ateş püskürdü.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün toplam 5 kırmızı kartın çıktığı maçta evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilen Nazilli Belediyespor'da başkan Ünal Önal, karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova'ya ateş püskürdü. İki takım oyuncuları arasında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu maçta Nazilli'den Mert Çapar, Mert Er, Aytaç, konuk ekipten ise Kaan ve Bekir Can kırmızı kart görürken Başkan Ünal Önal, "Hakemde bir art niyet hissettik. Takdir haklarını sürekli onlardan yana kullandı. Mert Çapar'a kırmızı kart gösterdi. Ortalığı sakinleştirmeye çalışan hocamıza kırmızı kart göstererek tribüne yolladı. Ortalığı tamamen gerdi. Verilmeyen bir penaltımız var, faulden gol yedik. Bu kadar bariz hakem hataları olmamalıydı. Maça gölge düşürdü" dedi.


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Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-2 Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-2 Nazilli Belediyespor Karacabey Belediyespor'la oynayacak Nazilli Belediyespor Karacabey Belediyespor'la oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor hakeme öfkeli - Son Dakika


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